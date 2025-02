Scontro scooter-taxi a Bologna, grave un 30enne

Un uomo di 30 anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto in mattinata in via Franco Bolognese, a Bologna. Era in sella a uno scooter che, per cause da chiarire, si è scontrato con un taxi. Da una prima ricostruzione della polizia locale, l'impatto si è verificato mentre il taxi procedeva sulla corsia preferenziale di via Bolognese, proveniente da via Fioravanti con direzione Piazza dell'Unità, mentre il ciclomotore proveniva da via Colonna con direzione via Bolognese. Il conducente dello scooter, di origine romena e residente a Bologna, ha riportato ferite molto serie: soccorso dal 118, è ricoverato all'ospedale Maggiore con prognosi riservata.



