Rissa dopo la scuola a Parma, denunciati nove minorenni

La polizia di Parma ha denunciato nove minorenni per rissa aggravata, lesioni aggravate e porto abusivo di armi per fatti avvenuti subito dopo l'uscita dalle scuole. Nella tarda mattinata due gruppi di giovanissimi, per cause in corso di accertamento, hanno iniziato su un autobus e si sono affrontati in piazzale Risorgimento: sono spuntati anche coltelli e tirapugni.

L'intervento del reparto prevenzione crimine presente per i servizi di controllo del territorio e di personale delle volanti, allertati da alcuni passanti, ha consentito di bloccare nove ragazzi, portati in Questura: sono stati identificati ei denunciati. Due giovani hanno riportato ferite da arma da taglio con prognosi di sette giorni. La polizia ha sequestrato due coltelli e quattro tirapugni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA