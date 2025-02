Maltempo a Bologna, termina il monitoraggio del Coc

Si conclude, cessata l'emergenza per le condizioni meteorologiche migliorate con il passare delle ore, l'attività di monitoraggio del territorio da parte del Coc-Centro Operativo Comunale di Bologna che era stata avviata, in via precauzionale, a seguito dell'allerta gialla per pioggia emessa dalla Protezione Civile regionale.

Alla luce del provvedimento, il Coc aveva predisposto il monitoraggio dei fiumi, delle zone vicine ai torrenti sia in città che in zona collinare, grazie alle pattuglie di Polizia Locale, alla Protezione civile e ai volontari, al settore Manutenzione strade e attraverso videocamere e idrometri che misurano in tempo reale l'andamento dei fiumi.



