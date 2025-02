Ancora frane sulle strade nel Forlivese, una persona isolata

Alcune frane e interruzioni della viabilità per le piogge delle ultime ore si sono registrate nei comuni di Civitella e Modigliana, nel Forlivese, territori già martoriati dalle alluvioni del 2023. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ibola, a Modigliana, per rimuovere massi dalla carreggiata. A Civitella, in via Seggio, sono in campo due pale gommate. In via Castagnolo Fondi due frane di un centinaio di metri hanno interrotto la strada nei pressi di una casa e un agriturismo, impedendo ai residenti di accedervi e rifocillare gli animali presenti. Una persona è isolata, senza problematiche di tipo sanitario. Sono in corso le operazioni di assistenza alla popolazione e di sopralluogo del fronte di frana per la sua rimozione.



