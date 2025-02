Serie A: Bologna-Torino 3-2

Partita pazza al Dall'Ara: il Bologna riprende la rincorsa all'Europa battendo per 3-2 in rimonta, all'ultimo respiro, il Torino, grazie a un'autorete al 90' di Biraghi, che su tiro di Castro trova la deviazione decisiva.

Bologna, avanti, con Ndoye, poi il Toro ribalta la situazione con Vlasic ed Elmas. La squadra di Italiano non molla e mette la freccia con un rigore di Ndoye, poi c'è l'autorete quando il match sembrava finito con la seconda frenata dopo il pareggio di Lecce. Invece, arriva l'episodio che svolta le prospettive rossoblù e condanna il Torino al primo ko di questo 2025.





