Neve in Appennino modenese, caduti venti centimetri

Sono venti i centimetri di neve caduti nelle zone collinari e montane del Modenese. Come fa sapere la Provincia, gli accumuli maggiori sono risultati nei territori dei comuni di Frassinoro, Sestola e Serramazzoni, tutti in Appennino.

Al netto del pericolo ghiaccio lungo le strade nelle ore serali e notturne, l'ente non registra per il momento particolari problemi sulla viabilità provocati dalla neve. La Provincia di Modena ricorda comunque di guidare con prudenza montando pneumatici invernali o comunque avendo le catene a bordo.



