Incendio Inalca, trovati frammenti di cemento-amianto nell'area

Frammenti solidi di cemento-amianto, non sbriciolati e senza filamenti, sono stati trovati in prossimità dell'area dell'incendio dello stabilimento Inalca a Reggio Emilia, in via Due Canali, scoppiato nella notte tra il 10 e l'11 febbraio. Lo riferiscono Comune, Ausl e Arpae.

A titolo precauzionale e per garantire la sicurezza dei cittadini e la più rapida bonifica delle aree, è stato deciso di chiudere il parco della Resistenza e il tratto di ciclabile che la attraversa: Arpae e Ausl, con professioniste e ditte, hanno predisposto la rimozione dei frammenti.

"Il consiglio per tutte e tutti i cittadini, in caso di ritrovamento di residui solidi nelle aree limitrofe all'incendio è di astenersi dal toccarli o raccoglierli ed effettuare immediatamente la segnalazione puntuale chiamando il numero 0522-4000", dicono gli enti. I monitoraggi fatti da Arpae hanno escluso la presenza di amianto nell'aria e la pioggia caduta nelle ultime ore hanno fatto ritenere all'Ausl che non ci siano le condizioni per un'ordinanza di allontanamento dalle case nell'area dell'incendio.

"Si raccomanda di tenere chiuse le finestre, non soffermarsi in prossimità della zona dell'incendio, rispettare le ordinanze di chiusura del parco", continua la nota congiunta.



