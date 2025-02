Casa Carducci lancia un gioco da tavolo dedicato al poeta

Casa Carducci lancia il primo gioco da tavolo dedicato al poeta premio Nobel per la Letteratura: ideato per bambine e bambini della scuola primaria e distribuito gratuitamente, farà conoscere Giosuè Carducci stimolando la curiosità per i luoghi che lo videro protagonista a Bologna. 'GioCar', così si chiama il gioco, si presenta sotto forma di pieghevole in distribuzione gratuita, come una brochure della casa museo che ha sul retro una caricatura del poeta eseguita da Giorgio Perlini.

Il gioco consiste in un percorso che attraversa gli spazi pubblici e privati legati alla vita bolognese di Carducci in venti tappe: si parte dalla Certosa per arrivare a Casa Carducci, passando per l'aula dove insegnava a Palazzo Poggi, la Libreria Zanichelli, alcuni Caffè, oltre alle diverse case in cui ha abitato. Nel procedere, di tappa in tappa, si incontrano anche luoghi storici di Bologna come la Fontana del Nettuno, Piazza Maggiore, le Due Torri e tanti altri, amati e celebrati dal poeta. Per giocare sono necessari unicamente una pedina per ogni giocatore e un dado. Lanciando il dado, i giocatori percorrono l'itinerario guidati dallo stesso Carducci, che racconta storie e aneddoti legati alle diverse tappe. Nel percorso si incontrano anche alcune caselle con ostacoli e aiuti dei nostri giorni, come uno sciopero degli autobus, un giro in bicicletta o un film da vedere al cinema. Chi arriva per primo a Casa Carducci vince la partita.

'GioCar' viene distribuito gratuitamente alle classi delle scuole primarie in visita a Casa Carducci, alla biglietteria di Casa Carducci-Museo del Risorgimento per i bambini e le bambine in visita con le famiglie, alle scuole primarie di Bologna, durante le iniziative di presentazione del gioco (le prime si terranno giovedì 20 febbraio e sabato 8 marzo) e alle persone e alle scuole che ne faranno richiesta.



