Tu y todos, viaggio nella storia e nella vita di Che Guevara

Un viaggio nella storia e nella vita di un uomo che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo di intere generazioni, divenendo l'icona stessa del rivoluzionario: Ernesto Guevara de la Serna, universalmente conosciuto come Che Guevara. Il Museo civico archeologico di Bologna ospiterà, dal 27 marzo al 30 giugno, la mostra 'Che Guevara tú y todos': la realizzazione del progetto ha visto la stretta collaborazione della moglie Aleida March e del figlio Camilo Guevara, scomparso nel 2022, cui l'intero progetto espositivo è dedicato. Gli spazi del museo accoglieranno una significativa parte del vasto repertorio fotografico e documentaristico inedito dell'archivio del Centros de Estudios Che Guevara a L'Avana, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare, grazie a strumenti digitali e interattivi, i momenti cruciali della vita di Che Guevara, per scoprire la sua umanità, i suoi ideali, i suoi legami affettivi. Saranno contestualizzati gli eventi storici e geopolitici di un periodo cruciale, dagli inizi degli anni '50 alla fine degli anni '60, che ha profondamente influenzato più generazioni.

Il titolo della mostra, 'tú y todos', riprende un verso di una poesia che Che Guevara scrisse alla moglie Aleida prima della sua partenza per la Bolivia, dove fu catturato e assassinato il 9 ottobre 1967, dopo un lungo interrogatorio.

Questo titolo sottolinea l'intento della mostra: restituire una dimensione intima e consapevole alla figura di Ernesto Che Guevara, distaccandola dal mito del guerrigliero intransigente e senza paura, costruito dai media dell'epoca, sia a favore che contro a seconda dello schieramento politico di appartenenza. La mostra racconterà l'uomo, il personaggio politico e il contesto storico in cui visse, attraverso oltre 2.000 documenti inediti, tra cui lettere, appunti, diari, fotografie scattate da lui stesso, immagini ufficiali e private, scritti autografi e video dell'epoca. Il percorso - strutturato in tre livelli narrativi: contesto storico e geopolitico, biografia, dimensione intima - si snoda lungo una linea temporale arricchita da immagini storiche, filmati e registrazioni di discorsi, dal 1959, "Anno della Liberazione" di Cuba, al 1967, l'anno della missione in Bolivia, l'ultima avventura.



