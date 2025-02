Rogo in palazzina a Rimini, Procura apre fascicolo

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per incendio colposo e omicidio colposo a carico di ignoti, a seguito dell'incendio scoppiato ieri sera in una palazzina dell'Acer in via Giuliano da Rimini, nella zona dello stadio di Rimini in cui hanno perso la vita due persone, un uomo di 55 anni di origine campana Ferdinando Autiero e la moglie, Alis Eftenaru, rumena di 42 anni, rimasti asfissiati dalle esalazioni del fumo che ha invaso la tromba della scale dell'immobile dove vivevano in un appartamento al secondo piano.

L'inchiesta è stata avviata per verificare le esatte cause del rogo, che parrebbe originato da un cortocircuito elettrico nel salotto di un appartamento al piano terra abitato da una coppia di anziani riusciti a mettersi in salvo e l'esatta dinamica del decesso delle due persone che sarebbero state travolte dal fumo, salito nella tromba delle scale e trovate riverse a terra, dai Vigili del Fuoco, all'ingresso della loro abitazione.

L'uomo, affetto da gravi problemi di deambulazione e una invalidità del 100%, era già deceduto all'arrivo dei soccorritori mentre la moglie è morta poco dopo malgrado i tentativi di rianimarla compiuti dai sanitari.

Sono stati 11 gli appartamenti e 43 le persone evacuate, otto delle quali affidate alla cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di stato e quelli della Polizia locale oltre a operatori dell'Acer e dei servizi sociali del comune di Rimini.



