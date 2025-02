Gemellaggio fra Porretta Terme e Memphis nel segno del soul

Un gemellaggio nel segno della musica soul: è quello sancito tra Porretta Terme, sull'Appennino bolognese, sede ogni estate del Porretta Soul Festival, e la città americana di Memphis.

L'accordo è stato suggellato in videocollegamento dai sindaci Giuseppe Nanni e Paul Young, presenti anche il sindaco della Contea di Shelby, Lee Harris, e il sindaco della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore. "Per generazioni - ha commentato Harris - la musica proveniente da Memphis e dalla contea di Shelby è stata un dono per il mondo. Da Beale Street a Porretta Terme, in Italia, i nostri artisti trascendono i confini e uniscono le persone. Questa nuova partnership con una comunità a 5.055 miglia di distanza è una testimonianza del potere della musica di avvicinarci". "Il Porretta Soul Festival - ha aggiunto Nanni - da 37 anni attinge a piene mani dagli artisti del Memphis Sound. La comunità di Porretta Terme accoglie ogni anno i musicisti del festival, che per una settimana si immergono nella nostra realtà e si fondono con il pubblico, senza barriere, trasformando il nostro piccolo paese in una splendida capitale europea del soul".

La trentasettesima edizione del Festival si terrà dal 24 al 27 luglio: la house band sarà The Memphis Music Hall Of Fame Band diretta da Kurt Clayton, ospite la nuova generazione di cantanti soul di Memphis, provenienti dal 'talent' American Idol. Anteprima del festival il 9 luglio, con i 66 elementi di Uniting Voices Chicago. Molte le novità per stimolare l'interesse delle nuove generazioni, tra cui l'apertura al "blues-rap" di Al Kapeezy aka Al Kapone, un veterano della scena "gangsta rap" di Memphis, mentre Erwin Siesling, un ingegnere del Cern di Ginevra, sarà di nuovo a Porretta con l'originale "bluesmobile" usata nel film Blues Brothers. Inoltre, venti band italiane di giovani musicisti si esibiranno nel palco in piazza nei concerti con ingresso gratuito. E, per il nono anno, il 18 e 19 luglio il suono del Porretta Soul Festival sarà portato nell'isola spagnola di Gran Canaria.



