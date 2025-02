De Pascale, 'chiediamo un sacrificio per difendere i diritti'

"Ritoccare le leve fiscali non è una scelta che facciamo a cuor leggero, ne comprendiamo l'impatto e il sacrificio per famiglie e cittadini: per questo ne abbiamo parametrato il più possibile l'effetto in base al reddito, cercando di salvaguardare quelli più bassi. Ma credo sia un dovere di chi governa e amministra quella di saper prendere scelte coraggiose per difendere diritti e valori in cui crediamo e su cui si basa la storia dell'Emilia-Romagna". Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, commentando la manovra che prevede rincari a Irpef e ticket e che a regime prevede un maggior gettito di 400 milioni.

L'obiettivo della manovra, spiega la Regione, è "mettere in sicurezza il servizio sanitario regionale, la cui tenuta è a rischio per il sottofinanziamento a livello nazionale". Ma anche potenziare il Fondo per la non autosufficienza e il sostegno al trasporto pubblico locale, raddoppiare i fondi per la manutenzione di fiumi, coste e frane. Previsto anche un finanziamento importante al fondo per l'affitto e a favore del patrimonio Erp, oltre che per i servizi educativi e l'inclusione scolastica.



