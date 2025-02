In Emilia-Romagna oltre 800 detenuti in più dei posti

Nelle carceri dell'Emilia-Romagna ci sono 3.820 detenuti, ma la capienza è di 2.988 posti: nelle celle bisogna stringersi per fare spazio a 832 persone in più. A garantire la sicurezza ci sono 1.907 agenti di Polizia penitenziaria, anche se da pianta organica dovrebbero essercene 2.105: ne mancano 198. "Una situazione critica, quella degli Istituti di pena anche in Emilia-Romagna, in cui 5 detenuti si sono tolti la vita in questo primo scorcio del 2025", segnala la Regione che con il presidente Michele de Pascale e l'assessora al Welfare, Isabella Conti ha visitato le strutture di Modena e Bologna.

"L'obiettivo è il confronto con i vertici del sistema penitenziario dell'Emilia-Romagna sulle attuali criticità, a iniziare da sovraffollamento e atti di autolesionismo, puntando alla definizione un protocollo regionale per migliorare concretamente le condizioni di vita all'interno delle carceri, sia sotto il profilo sanitario, sia da quello del reinserimento socio lavorativo, per rendere la pena effettivamente rieducativa e non esclusivamente detentiva", continua la Regione che ha dedicato al tema lo speciale 'Il vostro carcere quotidiano', a cura dall'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta, online sul sito istituzionale.



