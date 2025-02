Calcio: il Bologna ritrova Orsolini, out Ferguson e Odgaard

A 22 giorni dall'ultimo infortunio muscolare patito con il Borussia Dortmund, torna tra i convocati Riccardo Orsolini. Non Ferguson e Odgaard, ancora indisponibili.

Il numero 7 partirà dalla panchina, mentre Ndoye e Dominguez agiranno sulle corsie esterne a supporto della punta: Castro è favorito su Dallinga. Dubbio sulla trequarti: Fabbian si gioca una maglia con Moro, mentre dietro Holm è favorito su Davide Calabria, alla ricerca della miglior condizione. In mediana, Italiano non fa calcoli nonostante le diffide: Pobega e Freuler verso la riconferma.



