Bay Fest celebra il punk a Bellaria con Refused e Turbonegro

Prende definitivamente forma il Bay Fest 2025, festival punk rock punto di riferimento in Italia, la cui edizione del decennale si svolgerà dall'8 al 10 agosto a Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese. Oltre a Refused (unica e ultima data italiana e tour d'addio) e Turbonegro, principali protagonisti, si aggiungono Madball, Codefendants, Grade 2, Doc Rotten, The Last Gang, Bull Brigade e GOB. Fin dal 2015 il festival, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, si è affermato come il principale punto di riferimento di genere in Italia e una delle più importanti rassegne musicali d'Europa, capace di attrarre migliaia di appassionati. Le date di agosto saranno precedute da un'anteprima, il 29 giugno, con Lagwagon, Mad Caddies e Teenage Bottlerocket.

I Refused sono tra le più influenti band della storia della musica alternativa europea: nati come band hardcore ed evoluti fino ad inglobare tratti che spaziano dall'ambient all'elettronica, hanno scardinato le porte che limitavano l'evoluzione del punk e 'The Shape Of Punk To Come' è uno dei più importanti album della storia della musica alternativa. Dopo lo scioglimento e la reunion del 2012, le date estive, compresa quella al Bay Fest, saranno le ultime della storia della band.

Turbonegro, tra i principali gruppi rock della Scandinavia, sono considerati portabandiera del death punk in Europa: formati alla fine degli anni '80 come band hardcore, negli anni si sono spostati verso un genere che "accarezza" l'hard rock miscelandolo all'immediatezza e alla potenza che caratterizzano il punk rock.



