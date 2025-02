Auto in un torrente, morta donna di 89 anni nel Bolognese

Una donna di 89 anni è morta nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nel Bolognese: l'auto sulla quale stava viaggiando, guidata dalla figlia, è uscita di strada a Ozzano, alle porte della città, ed è finita nel torrente Quaderna.

A quanto si apprende, la donna è rimasta parizalmente in acqua. Le due donne, dopo essere state soccorse dai vigili del fuoco, sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Bologna dove l'89enne è morta, probabilmente per ipotermia.



