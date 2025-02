Un anno di concerti con l'Accademia Filarmonica di Bologna

Ai già annunciati concerti dell'Orchestra Mozart guidata dal suo direttore musicale Daniele Gatti (il primo dei quali ha già registrato il tutto esaurito, mentre il secondo è previsto per il 4 dicembre), l'Accademia Filarmonica di Bologna aggiunge tante altre attività, con un'offerta musicale che si estenderà per l'intero 2025.

Produzione di musica dal vivo, naturalmente, ma anche attenzione alla divulgazione e all'alta formazione, oltre a un'attività musicologica legata all'archivio/biblioteca presente in Fondazione, senza dimenticare il terzo centenario della morte di Alessandro Scarlatti.

Fiore all'occhiello i concerti cameristici in Sala Mozart, dieci al sabato pomeriggio, "alle 17, per andare incontro a quel pubblico che fa fatica a spostarsi di sera", ha spiegato il presidente Loris Azzaroni, e quattro serali (alle 20.30) dedicati ai Quartetti d'archi, rassegne che lo scorso anno sono andate esaurite. Ci saranno poi i Solisti dell'Orchestra Mozart in trasferta alla Sala Bossi del Conservatorio Martini (29/5) con un programma tutto brahmsiano, parte del ciclo "Aimez-vous Brahms?" che attraverserà l'intera stagione.

La collaborazione col Conservatorio sfocerà anche in una nuova rassegna estiva pensata per giovani musicisti. E dunque, la Sala Mozart via via risuonerà con le note del pianista olandese Nikola Meeuwsen che il 22 marzo eseguirà musiche di Chopin, Brahms e Beethoven. Si proseguirà con il Trio Dmitrij (5/4), il Trio David (12/4), con il duo costituito da Gloria Santarelli, violino, e David Mancini, pianoforte (10/5) e con il Caravaggio Piano Quartet (24/5). In autunno si ricomincia il 27 settembre con il duo violoncello e pianoforte di Lorenzo Cosi e Alessio Enea, e a seguire Massimo Taddei, pianoforte (11/10), Giulio Rovighi, violino, e Andrea Rebaudengo, pianoforte (25/10). La rassegna terminerà a novembre con due concerti speciali: l'8, con due esecuzioni di musiche di Mozart, Schubert e Rossini sul fortepiano Jakesch, strumento del periodo rossiniano restaurato lo scorso anno, suonato da Carlo Mazzoli; mentre il 22 nella Chiesa di Santa Cristina della Fondazza, il Coro da Camera ed Ensemble d'Archi del Collegium Musicum Almae Matris, diretti da Enrico Lombardi, eseguiranno musiche di Palestrina e Scarlatti. La rassegna "Il Quartetto in Sala Mozart" verrà inaugurata il 26 marzo dal Quartetto Quiroga, con musiche di Mozart e Beethoven; e poi il Quartetto Mirus (8/4), il Quartetto Hermes (13/5) e il Quartetto Meta4 (3/6).



