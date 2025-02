Incendio in una palazzina a Rimini, due morti

Incendio mortale in un appartamento all'interno di una palazzina di tre piani dell'Acer questa sera, intorno alle 19, in via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri di Rimini. A perdere la vita, un uomo di 55 di origine campana con diversi problemi di salute, stroncato dalle esalazioni di fumo e la moglie, 42enne di origine straniera, che era stata soccorsa in gravi condizioni. Ancora da accertare le cause delle fiamme che si sarebbero sviluppate al pian terreno con il fumo a salire, poi, lungo la tromba delle scale. A seguito del rogo, a quanto appreso, sono state evacuate 43 persone - otto di loro affidate alle cure dei sanitari - e una dozzina di appartamenti dell'immobile. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

