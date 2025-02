Incendio mortale in un appartamento questa sera, intorno alle 19, in via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri di Rimini. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, arrivata sul posto con i Vigili del Fuoco, a perdere la vita, per l'esalazioni di fumo a seguito del rogo, è stato un uomo mentre la moglie si troverebbe in gravi condizioni.



