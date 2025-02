Incendio all'Inalca, bruciate 1.300 tonnellate di prodotti

Oltre 1.300 tonnellate di prodotti alimentari freschi, secchi e surgelati andati distrutti. In fumo carne, ma anche altre materie prime destinate alle cucine. Sono i numeri dei "danni gravi e considerevoli" forniti da Cirfood riguardo al devastante incendio che oltre allo stabilimento di Inalca (Gruppo Cremonini) ha distrutto anche il magazzino da oltre 7.000 metri quadri di Quanta Stock&Go, piattaforma logistica della quale il colosso cooperativo della ristorazione collettiva si avvale per lo stoccaggio e la consegna delle proprie materie prime alimentari destinate alle oltre 800 cucine gestite dall'impresa, nel centro-nord Italia.

"Per far fronte a questa emergenza, Cirfood - recita una nota - ha fin da subito attuato tutte le azioni necessarie per garantire la continuità dei propri servizi, non escludendo una rimodulazione temporanea dei menu, laddove necessario, negli approvvigionamenti di alcuni specifici alimenti". E ancora: "Il danno economico per Cirfood è, ad oggi, ingente e inquantificabile. Ma siamo un'impresa solida, capace nell'immediato di far fronte a tale circostanza e ci stiamo adoperando anche al fianco dei nostri partner per individuare una rapida soluzione che permetta di tornare quanto prima alla normalità".



