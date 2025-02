Il 14 febbraio in Brianza il funerale di Lorenzo Rovagnati

MONZA, 12 FEB - È fissato per venerdì 14 febbraio alle ore 14 a Biassono, in provincia di Monza, il funerale di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonimo colosso aziendale dei salumi, morto in un incidente con il suo elicottero a Castelguelfo di Noceto (Parma). La funzione sarà celebrata presso la chiesa parrocchiale di San Martino, alla presenza dei familiari e dell'amministrazione comunale. In occasione delle esequie a Biassono è stato decretato il lutto cittadino.

