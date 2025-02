Destinazione Bologna Aeroporto, treno e People Mover in un ticket

BOLOGNA, 12 FEB - Nasce la destinazione "Bologna Aeroporto" che rende possibile acquistare in un'unica soluzione il biglietto del treno Frecciarossa, intercity o regionale e quello del People Mover. "E' un valore aggiunto - sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Marconi, Nazareno Ventola - la competitività di un aeroporto passa dalla connettività aerea, ossia dalla capacità di raggiungere dall'hub il resto del mondo, però bisogna arrivarci in aeroporto e sviluppare un progetto di intermodalità così importante per noi è fondamentale".

La novità è stata presentata questa mattina in conferenza stampa al Marconi alla presenza anche di Massimiliano Cudia, amministratore delegato e presidente di Marconi Express, Alessandro Tullio, amministratore delegato Trenitalia Tper e di Michele Campaniello, assessore alla Mobilità del Comune di Bologna. L'accordo è frutto infatti di una condivisione di strategie da parte di Aeroporto Marconi, Marconi Express, Trenitalia Tper ed è stato siglato da Trenitalia in qualità di titolare della piattaforma di vendita del servizio integrato e da Tper in qualità di gestore della monorotaia che collega la stazione ferroviaria con lo scalo aeroportuale.

La prossima fase punta al coinvolgimento anche delle compagnie aeree. Il costo del biglietto è dato dalla somma del costo del viaggio in treno e da quello della corsa sul Marconi Express, ossia 12,80 euro (quest'ultimo con validità di un anno). Si può comprare il biglietto tramite App Trenitalia, sui siti trenitalia.com e trenitaliatper.it, oppure nelle biglietterie ed emettitrici self service.

Per Cudia questa nuova soluzione "vede il People Mover integrato in un contesto nazionale e internazionale". Secondo Tullio "semplicità e velocità" sono le parole chiave di quest'iniziativa accanto a "sostenibilità e intermodalità": "L'acquisto del biglietto combinato è estremamente semplice e veloce - spiega - velocità anche nella possibilità di raggiungere l'aeroporto o arrivare in stazione ferroviaria in soli 7 minuti".

Soddisfatto l'assessore Campaniello per cui questa soluzione di intermodalità è in linea con gli obiettivi della "Missione Clima 2030, il progetto principe di mandato dell'amministrazione".

