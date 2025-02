Sicurezza: quasi 300 carabinieri in più in Emilia-Romagna

Quasi 300 carabinieri in più per la sicurezza del cittadino sono entrati in servizio in Emilia-Romagna, assegnati dal comando generale dell'Arma alla Legione e distribuiti nelle nove province di competenza.

Provenienti dal 143esimo corso, intitolato al carabiniere Domenico Bondi, i giovani carabinieri andranno a rinforzare le stazioni territoriali "per garantire sicurezza e prossimità al cittadino, attività che da sempre contraddistingue l'Istituzione", spiega una nota. "Le nuove leve assicureranno una presenza costante e una risposta ancora più tempestiva alla crescente esigenza di sicurezza dei cittadini, garantendo al contempo prossimità alle comunità ove sono stati assegnati", continua l'Arma.

Il generale di brigata Enrico Scandone,comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha dato loro il benvenuto: "Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi carabinieri, i quali ci permetteranno di intensificare le quotidiane attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità, al fine di assicurare una maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini dell'intera regione Emilia-Romagna. I neo carabinieri garantiranno un ulteriore aumento della percezione di sicurezza, oltre che a facilitare la reciproca collaborazione con i residenti, i quali potranno sentirsi ancora di più incentivati a diventare parte integrante del territorio. L'obiettivo principale è quello di assicurare una maggiore presenza dei Carabinieri, specialmente nelle aree più critiche delle città e delle rispettive province".



