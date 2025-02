Rincaro dei biglietti dei bus, venerdì protesta a Bologna

Venerdì 14 febbraio alle 18 in piazza Maggiore, sotto Palazzo D'Accursio, ci sarà un'assemblea cittadina per protestare contro il rincaro dei bglietti Tper decisi dal Comune. Con l'aumento del 53%, da 1,50 euro a 2,30 euro, "il trasporto pubblico di Bologna diventerà il più caro d'Italia, sempre più al servizio dei turisti e non di chi in questa città ci vive, lavora, studia", dicono gli organizzatori.

I primi firmatari sono Comitato Besta, Rete Reca, Ecoresistenze, Cambiare Rotta, Potere al Popolo Bologna, Usb, Sgb, Osa - Opposizione studentesca d'alternativa, Rete dei comunisti Bologna.

"Le lotte ambientaliste e le lotte sociali sono direttamente collegate, costruiamo un fronte comune per l'accessibilità al trasporto pubblico fra lavoratrici e lavoratori, sindacati, studenti, realtà ambientaliste e organizzazioni politiche", è l'appello.



