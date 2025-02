Ragazza di 15 anni denuncia violenza sessuale in discoteca

Una ragazzina di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un giovane di circa vent'anni, conosciuto in una discoteca. E' successo nel mese di agosto a San Polo d'Enza (Reggio Emilia). Come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino, dopo mesi di indagini, la polizia ha identificato il giovane che ora è indagato per violenza sessuale aggravata dal fatto di essere stata commessa su una minore.

La ragazza era andata nella discoteca estiva di San Polo insieme a un'amica: qui ha incontrato il 20enne che dopo un approccio in pista, si è allontanato con lei per scambiare qualche parola. Secondo il racconto della vittima, lui l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale.

La ragazza ha immediatamente raccontato tutto alla madre e il giorno dopo è andata in ospedale: da qui è scattata la denuncia alla polizia. Ieri, in tribunale a Reggio, c'è stata un'udienza a porte chiuse dove il giudice ha nominato una psicologa come consulente d'ufficio: dovrà stabile se la ragazza è idonea per essere sentita durante l'incidente probatorio. La prossima udienza è fissata a maggio



