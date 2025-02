Museo internazionale delle ceramiche porta mostra a Varsavia

Inaugura il 13 febbraio all'Istituto italiano di Cultura di Varsavia la mostra 'Mater Ceramica, materia viva e attuale', che racconta attraverso una ventina di opere della collezione del Mic di Faenza, il Museo internazionale delle ceramiche, l'evoluzione della ceramica d'autore. Un'avventura formale, tecnica, poetica cominciata agli inizi del '900 fino ad arrivare alle produzioni contemporanee.

La mostra, all'interno del programma dell'Italian Design Day 2025, rimarrà allestita a Varsavia fino al 5 marzo, poi sarà trasferita dall'11 aprile al 15 giugno al Museo della ceramica di Boleslawie, sempre in Polonia.

Il progetto espositivo prende avvio dall'epoca Liberty, con i lavori di Domenico Baccarini e Galileo Chini, il design di Gio Ponti legato alla produzione delle grandi manifatture come la Ginori, le evoluzioni eclettiche del gusto déco di Arturo Martini e Francesco Nonni, per arrivare alla vera contemporaneità di linguaggio testimoniata, nel secondo Novecento, dalle opere di Lucio Fontana, Fausto Melotti, Leoncillo, Nanni Valentini, Antonia Campi, Carlo Zauli, Alfonso Leoni, Guerrino Tramonti ed Enrico Baj e, nella produzione attuale, dai lavori iperrealisti di Bertozzi&Casoni e materici di Giacinto Cerone, Antonio Violetta e Alessandro Roma. La mostra vuole inoltre approfondire la nuova affermazione della produzione ceramica sotto il marchio del Made in Italy dal secondo dopoguerra, e consente di cogliere la popolarità che la ceramica sta vivendo negli ultimi anni.



