'Gramsci gay' al Teatro delle Moline di Bologna

La notte del 10 novembre 2019 fu deturpato un murales raffigurante il volto di Antonio Gramsci sul muro del carcere di Turi, dove il filosofo e intellettuale trascorse cinque dei suoi dieci anni di prigionia scrivendo gran parte della sua opera più nota, Quaderni dal Carcere. Una mano scrisse "Gay" sulla sua fronte con l'acrilico rosso. A partire da questo fatto e dal confronto con l'eredità di Gramsci, il drammaturgo Iacopo Gardelli, il regista Matteo Gatta e l'attore Mauro Lamantia hanno creato un monologo in due quadri, "Gramsci Gay", una riflessione sull'attuale scollamento fra le generazioni più giovani e la politica, in scena dal 12 al 16 febbraio al Teatro delle Moline di Bologna.

Lo spettacolo, nella prima parte, è ambientato nel 1920 e racconta di un giovane Gramsci alle prese con le arringhe rivolte agli operai torinesi, mentre il secondo quadro prende vita ai giorni nostri e vede protagonista Nino Russo, il vandalo del murales, colto in flagrante e condotto in commissariato per un interrogatorio molto diverso da quello che si aspetta.

"Con Nino abbiamo fatto esplodere la lingua - scrive Gardelli - da quella misurata e aguzza di Gramsci, a quella imprecisa e colorata di Nino, impastata di dialetto, imprecazioni e luoghi comuni. Un'improvvisazione dopo l'altra, ho visto Nino nascere da Mauro, ho ascoltato e registrato la sua lingua, l'ho stimolata assieme a Matteo. L'abbiamo messa sotto pressione, usando lo stratagemma kafkiano dell'interrogatorio infinito".





