Intrusione a Palazzo a Bologna, scontro Comune-Fdi

Il giorno del ricordo, a Bologna, finisce con uno scontro violentissimo fra Comune e Fratelli d'Italia, dopo che ieri sera il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha denunciato un'intrusione a Palazzo d'Accursio, sede del Comune, che in quel momento era chiuso al pubblico. Il sindaco ha infatti annunciato una denuncia degli organizzatori, la sezione giovanile di Fdi, Gioventù nazionale, mentre i vertici locali del partito, guidati dal capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, annunciano una controdenuncia nei confronti del sindaco.

Il tutto è avvenuto ieri sera dopo le 19: da una parte una trentina di esponenti di Gioventù nazionale ha fatto una fiaccolata nelle strade del centro per commemorare le vittime delle foibe, dall'altra un collettivo studentesco ha organizzato una contro-manifestazione: entrambe le iniziative erano autorizzate, come ricostruisce la Questura, che aveva predisposto una serie di prescrizioni affinché i due gruppi non entrassero in contatto. E in effetti non ci sono stati contatti né fra le due manifestazioni, né con le forze dell'ordine, anche se il clima si era un po' surriscaldato.

Secondo quanto denuncia Lepore, gli esponenti di Gioventù nazionale "hanno provato insistentemente ad entrare da tutti i lati e poi, come nella scena del film 'I soliti ignoti', hanno trovato uno stratagemma per farsi aprire, intrufolarsi a palazzo e fare entrare alcuni militanti. Sono entrati nel cortile e hanno fatto quello che volevano".



