Cade in bici, morto 15enne nel Bolognese

Incidente mortale, nel pomeriggio, a Pioppe di Salvaro nel comune di Grizzana Morandi, sull'Appennino Bolognese. A perdere la vita, poco dopo le 15.20, un ragazzo di 15 anni, residente a Marzabotto, caduto mentre percorreva Via Pioppe in sella alla sua bicicletta. A quanto appreso il giovane - per cause ancora da accertare compiutamente, - ha perso il controllo del mezzo finendo per sbattere contro un muretto a bordo strada. L'impatto con il manufatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso oltre ai Carabinieri per tutti i rilievi del caso. Non risultano coinvolti, nell'accaduto, altri veicoli.



