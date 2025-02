A Bologna il biglietto dell'autobus passa da 1,50 a 2,30 euro

Balzo in avanti del biglietto dei mezzi pubblici a Bologna. Il biglietto singolo passa da 1,50 a 2,30 euro e il City pass da 14 a 19 euro. Lo ha annunciato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una conferenza stampa a Palazzo d'Accursio. Anche il biglietto giornaliero passa dagli attuali 6 ai 9 euro. In programma anche ritocchi al rialzo delle tariffe per la sosta in centro città.

"In questi anni - ha spiegato Lepore - non abbiamo alzato i costi dei biglietti dei mezzi pubblici, anche se il contratto con Tper lo prevedeva, perché abbiamo sempre messo dei soldi.

Ora non possiamo più farlo".

I rincari annunciati oggi, però, "sono l'unica manovra che abbiamo in programma fino al 2028, quando scadrà il contratto con Tper. I cittadini devono anche sapere che favoriremo gli abbonamenti per i residenti - conclude Lepore - e che questo è anche il prezzo del biglietto del tram", che entrerà in servizio nel 2026, ma non sono previsti incrementi dei biglietti che si potranno utilizzare anche sui bus e sul servizio ferroviario metropolitano.



