Valanga sull'Appennino reggiano travolge due persone, in salvo

BOLOGNA, 09 FEB - Tragedia sfiorata sul monte Cusna, Appennino Reggiano, dove questa mattina una valanga ha travolto e sepolto due persone. È intervenuta una squadra del Soccorso alpino emiliano-romagnolo - già presente in zona - quasi nell'immediato, riuscendo a estrarre le due persone in tempi rapidi. I due sono in buone condizioni di salute, senza traumi, anche se sotto choc.

Ieri sul Ventasso, sempre Appennino reggiano, due giovani escursionisti erano stati soccorsi da Saer e vigili del fuoco perché sorpresi dalla bufera di neve sul sentiero.



