CLUJ-NAPOCA, 09 FEB - Lucia Bronzetti non ce l'ha fatta a vincere il 'Transilvania Open', torneo Wta 250, con un montepremi di 275.094 dollari. In finale è stata battuta dalla russa Anastasia Potapova per 4-6 6-1 6-2. Per la 23enne russa è il terzo titolo in carriera



