FERRARA, 09 FEB - Ghenov Artiom ha 32 anni, è nato in Moldavia il 31 luglio 1992 e dal 6 febbraio non si hanno più sue notizie. Il ragazzo si è allontanato da Ferrara in bicicletta. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai militari. I carabinieri, nell'intensificare le ricerche, hanno diramato una sua fotografia e invitano chi l'avesse vista o chi avesse informazioni, a contattare il 112.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA