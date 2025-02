Oltre 50mila ad Arte Fiera, Davide Ferri nuovo direttore

BOLOGNA, 09 FEB - Chiude con oltre 50mila presenze Arte Fiera che a Bologna ha acceso i riflettori sulle proposte di 176 gallerie espositrici, apprezzate da collezionisti 'vip' ma anche rappresentanti di istituzioni, operatori, giornalisti, arrivati da tutta Italia in Fiera nei padiglioni 25 e 26. Arte Fiera 48 segna la conclusione della direzione artistica di Simone Menegoi - a cui si è affiancato negli ultimi tre anni, in una inedita sinergia, Enea Righi come direttore operativo - e il compimento del percorso da lui avviato nel 2019, il cui obiettivo era ridare centralità alla manifestazione bolognese come punto di riferimento delle gallerie italiane e dell'arte italiana del XX e XXI secolo.

Nel dare appuntamento al 2026, Arte Fiera annuncia il suo nuovo direttore artistico, il critico d'arte e curatore indipendente Davide Ferri. Classe 1974, di Forlì, Ferri è docente di Museografia all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2020 è curatore della sezione "Pittura XXI" all'interno di Arte Fiera, Bologna. Collabora stabilmente come curatore con Palazzo De' Toschi - Banca di Bologna e con la Fondazione Coppola di Vicenza. Dal 2012 è curatore della Sezione Arte del Festival teatrale Ipercorpo.

