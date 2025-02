Insegue e aggredisce l'ex e il nuovo fidanzato nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 09 FEB - Una coppia di Correggio nel Reggiano è stata aggredita questa mattina, intorno alle 5, da un 22enne, l'ex della ragazza, poi fuggito. Il giovane, alla guida di un furgone, avrebbe inseguito e tamponato più volte l'auto sulla quale viaggiava la sua ex fidanzata, 21enne, insieme all'attuale compagno di 25 anni, fino a costringerli a schiantarsi contro il cancello di un'abitazione. Bloccata l'auto, l'aggressore è sceso dal mezzo e, armato di coltello e martello, si sarebbe scagliato contro la coppia, ferendoli prima di darsi alla fuga.

I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Indagano i militari reggiani sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.

