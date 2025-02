Tornata alla normalità la circolazione dei treni a Bologna

BOLOGNA, 08 FEB - È tornata sostanzialmente alla normalità la circolazione ferroviaria nello snodo bolognese dopo la mattinata di disagi sulla linea Alta Velocità, per un guasto a un deviatoio nei pressi della stazione sotterranea di Bologna. Scorrendo i monitor degli arrivi e delle partenze dello scalo emiliano, alle 14 si registra un solo convoglio in ritardo di cinque minuti in arrivo da Torno Porta Nuova e diretto a Napoli Centrale. Per un paio d'ore la linea era stata fortemente rallentata, con alcuni treni alta velocità, in direzione Sud, che avevano accumulato pesanti ritardi. Il problema è stato risolto alle 10.50, quando i mezzi hanno via via ricominciato a svolgere il percorso normale.

