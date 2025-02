Modenese morto in Algeria, 'il Governo chieda chiarezza'

"E' dovere del nostro Governo supportare la famiglia e ottenere risposte sulla mancata restituzione degli organi del ragazzo. Non solo: non vorrei che fosse stata simulata la morte per folgorazione per nascondere qualcosa, magari un decesso a seguito di pestaggio". La famiglia degli Esposti ha nominato quale consulente tecnico il noto criminologo Michel Emi Maritato, docente di criminologia e scienze sociali per far luce sulla morte del giovane Alex Bonucchi.

Si tratta del caso del 25enne di Nonantola (Modena), allenatore del Rolo, (Reggio Emilia) morto folgorato nella piscina di un hotel in Algeria a gennaio del 2021 durante un viaggio di lavoro all'estero. Secondo due autopsie, una italiana e una algerina il giovane morì per folgorazione nella piscina dell'hotel ma per il decesso non vi è stata alcuna condanna: anzi, l'imputato, legale rappresentante dell'hotel, è stato assolto.

Barbara degli Esposti, mamma di Alex ha chiesto più volte allo Stato Italiano di intervenire per far luce su quanto avvenne quel giorno ma, soprattutto, di individuare i responsabili della morte del figlio e lo ha fatto attraverso una conferenza alla camera e diverse manifestazioni. Oggi ha deciso di nominare il criminologo Maritato affinchè Alex ottenga giustizia.

"Ci siamo conosciuti alla manifestazione a Roma, con Pietro Orlandi che ci ha presentati - sottolinea il criminologo - ciò che subito mi è balzato agli occhi è il fatto è che il Governo non si sia minimamente preoccupato del fatto che non siano stati restituiti gli organi della vittima alla famiglia: una mancanza molto grande della politica italiana. Noi ad oggi sappiamo che gli organi sono in Algeria ma non ci hanno ancora detto dove sono sepolti; quindi non sappiamo che fine abbiano fatto e questo non è giusto. Uno Stato dovrebbe proteggere i cittadini vivi ma soprattutto quelli morti che sono indifesi".



