'L'arte rediviva', mostra a San Marino ricorda Aldo Volpini

'L'arte rediviva. In principio fu carta' è il tema della mostra che dal 15 febbraio al 30 maggio celebra, a Palazzo Graziani, l'artista e scalpellino sammarinese Aldo Volpini. Curata da Valentina Garavini, promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso sammarinese in sinergia con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, gli Istituti Culturali e con la condivisione degli Eredi Volpini, la rassegna monografica riunisce gli schizzi preparatori dei lavori magistrali compiuti dal maestro esposti in uno sguardo speculare a fianco alle opere poi realizzate in pietra, ceramica o come dipinti su tela e ripercorre, partendo dalla carta come anima dell'opera, i progetti principali eseguiti su committenza pubblica e privata che abitano non solo gli scorci più suggestivi del centro storico, ma anche i luoghi più rappresentativi delle massime Istituzioni dello Stato sammarinese e al di fuori della Repubblica.

Focus dell'evento è l'ampio patrimonio artistico, in parte inedito, di opere su carta di dimensioni plurime, anche enormi, e i bozzetti di temi oggetto di studio di Volpini e di alcune delle grandi utopie incompiute rimaste solo nella forma di disegno. L'esposizione ed il catalogo della mostra, parte della Collana editoriale I Quaderni Sums, racchiudono scatti del fotografo Paolo Crocenzi e narrano la visione lungimirante di un protagonista ed interprete della scena artistica sammarinese, nato in Repubblica nel 1920 e scomparso nel 1976, attraverso un viaggio immersivo che svela l'inedito, fonde tradizione e simboli della sammarinesità oltre la straordinaria creatività di un genio artistico.



