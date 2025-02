Il duo Hadelich e Piemontesi a Bologna per Musica Insieme

Lunedì 10 febbraio alle 20.30 Musica Insieme accoglierà all'Auditorium Manzoni di Bologna il duo formato dal quarantunenne violinista Augustin Hadelich (di Cecina con genitori tedeschi) e dal pianista svizzero Francesco Piemontesi.

"Ci siamo conosciuti al Festival estivo di San Diego. - scrive Piemontesi - Dopo solo alcuni minuti di prova ci siamo resi conto che l'intesa era perfetta. Abbiamo quindi deciso di continuare a collaborare".

Per loro, due secoli di capolavori dal cuore francese: il primo Settecento di De Grigny e Rameau, adattati agli strumenti moderni, e il Novecento dei Tre pezzi di Kurtág si alternano a tre pilastri del repertorio come le Sonate di Debussy, Poulenc e Franck, a dimostrare la vitalità di questa forma originale e affascinante anche al di fuori della tradizione centroeuropea.

"Siamo partiti dalla Sonata di Franck: un brano a noi molto caro, che rappresenta il piatto forte del nostro programma. - Aggiunge il pianista di Locarno. - Gli altri brani in programma la contrastano per carattere (Poulenc), per ricerca della sonorità (Debussy) e per stili compositivi di epoche diverse, sia nel barocco sia nella musica dei giorni nostri. È emozionante vedere come in relativamente poco tempo la scrittura musicale sia evoluta per arrivare al linguaggio contemporaneo".





