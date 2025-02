Escursionisti sorpresi da bufera di neve su Appennino reggiano

REGGIO EMILIA, 08 FEB - Oggi pomeriggio due giovani escursionisti sono stati sorpresi da una bufera di neve mentre si trovavano sul monte Ventasso, sull'Appennino reggiano. I due stavano effettuando una escursione in giornata quando, durante la discesa, sono stati colti dal maltempo che avrebbe fatto loro perdere l'orientamento e traccia del sentiero che stavano percorrendo. Hanno dunque lanciato l'allarme al Soccorso alpino, che con tre squadre sta intervenendo per portarli in salvo, risalendo dal lago Calamone. I due sono in buone condizioni.

