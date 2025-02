Cantanti e brani generati dall'Ia, ecco il 'Saremo' festival

BOLOGNA, 08 FEB - C'è un Festival parallelo pronto a partire insieme a quello "ufficiale" di Sanremo. Ben oltre il Fantasanremo. Tutto - a partire dai personaggi dei cantanti e poi i brani ma anche il gossip e le polemiche - è frutto di intelligenza artificiale. Si chiama il "Saremo AI Music Festival" e lo ha lanciato la società bolognese Loop.

Il Festival vede in gara 27 personaggi virtuali ognuno con una propria biografia, uno stile musicale e, ovviamente, un proprio account social, anch'esso gestito dall'AI. Il pubblico - questo però fatto di utenti in carne e ossa - non sarà solo spettatore, ma protagonista attivo: si potranno votare le canzoni fino al 3 aprile 2025, commentare i post e interagire sui social, influenzando l'andamento delle classifiche e portando i propri cantanti preferiti verso la vittoria.

La vera innovazione risiede nella gestione integrata da parte dell'AI di tutto il sistema di comunicazione del Festival: ogni cantante virtuale è gestito da un manager AI dedicato, un agente AI che genera ogni giorno i post social e modifica la strategia comunicativa del proprio cantante in funzione della posizione in classifica e delle reazioni degli utenti sui social.

Non solo quindi una generazione di contenuti originali, ma in questo modo l'AI entra in competizione con se stessa, spiegano i creatori. Anche le dinamiche del festival tradizionale non mancano e sono generate quotidianamente dall'AI: news e polemiche, alleanze e rivalità tra i cantanti, scandali e sorprese.

L'obiettivo? Ludico ma anche "sfidante". "Saremo AI Music Festival non offre risposte definitive, ma apre il dibattito", spiega Loop, "vuole essere uno specchio per interrogarsi sul nostro rapporto con la tecnologia, sulla nostra idea di creatività e su cosa significa essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale: su cosa Saremo?"



