Alluvione: Curcio, 'chi dovrà cambiare casa sarà aiutato'

Il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio sta lavorando, insieme alla Regione, a un provvedimento sulle delocalizzazioni, ovvero sulla necessità di abbandonare abitazioni e strutture produttive in aree a rischio. Lo ha confermato in un'intervista con l'edizione cittadina di Repubblica, a proposito di una delle questioni più delicate che ruotano attorno al tema.

"Stiamo preparando insieme alla Regione - dice - un'ordinanza molto importante e molto delicata, che condivideremo coi territori. Sarà rivolta a zone puntuali, molto a rischio, fra cui la val di Zena. Ma oltre alle case costruite nelle anse dei fiumi, c'è anche il tema delle frane, in molti Comuni dell'Appennino".

"Il principio - dice Curcio - è che chi è costretto a spostarsi venga aiutato anche economicamente, stiamo ragionando sulle varie possibilità- Varrà sia per le aziende, sia per i privati cittadini. Ovviamente parliamo di uno spostamento limitato, nelle aree limitrofe più sicure".



