Wmf arriva nella Silicon Valley con un evento dedicato all'AI

Sarà la Silicon Valley a ospitare la prima tappa americana dell'International Roadshow del Wmf-We make future, con un evento dedicato ad aziende, startup ed esperti AI internazionali. Il brand di Search on Media Group, Wmf-We Make Future, giunge dunque a San Francisco, il prossimo 18 marzo, presso Innovit-Italian Innovation and Culture Hub, con un appuntamento che descrive lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, grazie alla presenza di imprese, big tech, esperti e principali stakeholder di settore.

"Sarà un momento strategico per connettere il nostro ecosistema dell'innovazione con quello della Silicon Valley, favorendo nuove sinergie globali e opportunità di business", ha spiegato Cosmano Lombardo, ceo di Search on Media Group e ideatore di Wmf. "L'Intelligenza Artificiale è oggi una leva fondamentale per la crescita economica e l'evoluzione industriale, e questo evento ci permette di confrontarci con investitori, aziende e stakeholder internazionali che stanno definendo il futuro di questa tecnologia".

Il 18 marzo, a partire dalle 17.30 e fino alle 21.30, largo allora ad un programma che esplora l'AI spaziando dai talk condotti da esperti internazionali, a panel di discussione con focus sul settore degli investimenti per analizzare nuove prospettive e opportunità direttamente con alcuni dei principali stakeholder globali. In programma anche la fase finale della startup competition dedicata a progetti AI che porterà nella Silicon Valley 4 startup italiane e 4 americane.



