Ucciso a sprangate, Riesame dispone il carcere per un indagato

Il tribunale del Riesame di Bologna, accogliendo il ricorso della Procura di Reggio Emilia, ha disposto il carcere per un 49enne indagato, insieme al padre (che si trova a piede libero) per l'omicidio di Stefano Daveti, 63enne morto tre giorni dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Parma a causa delle gravissime lesioni riportate durante una lite con i vicini e un'aggressione a colpi di spranga, a giugno 2024. Da gennaio il 49enne è agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico in esecuzione dell'ordinanza del Gip.

La pm Maria Rita Pantani, d'intesa con il procuratore di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci, ha fatto appello sulla misura e il tribunale ha accolto. L'ordinanza sarà eseguita una volta divenuta esecutiva. Le indagini sono dei carabinieri.





