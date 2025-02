Rovagnati: per le indagini un consulente aeronautico

La Procura di Parma ha nominato un consulente tecnico, l'esperto di aeronautica Stefano Benassi, per far luce sulle cause dell'incidente dell'elicottero del tardo pomeriggio del 5 febbraio, in cui sono morti Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonimo gruppo e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani.

In giornata è previsto un primo sopralluogo del consulente nell'area del castello di Castelguelfo di Noceto dove è precipitato l'elicottero. In corso anche il recupero di carburante del velivolo, affidato ad una ditta specializzata. Le indagini sullo schianto sono seguite dai carabinieri.



