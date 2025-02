Riaprirà a doppio senso l'11 febbraio la statale Genova-Piacenza

Riaprirà a doppio senso di marcia l'11 febbraio alle 13 con limite di velocità di 30 chilometri orari la strada statale 45 Genova-Piacenza interessata da una frana il 29 marzo 2024 in località La Presa nel Comune di Bargagli (Genova) e riaperta a senso unico alternato il 6 aprile 2024. Lo ha comunicato Anas alla Regione Liguria.

Sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari per garantire alle maestranze lo spazio tecnico indispensabile per ultimare i lavori di messa in sicurezza.

"In questo modo verrà ripristinata la viabilità ordinaria, consentendo a residenti e attività economiche di quel territorio di tornare definitivamente alla normalità - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. È un elemento positivo molto importante, per cui ringrazio Anas per il lavoro svolto in questi mesi. Nell'immediatezza della frana avevamo svolto diversi sopralluoghi insieme al Comune e ad Anas con cui siamo sempre rimasti in contatto per arrivare prima la riapertura a senso unico alternato e ora, al termine di un complesso intervento di messa in sicurezza del versante, anche alla riapertura integrale della statale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA