Popolare Sondrio brilla in borsa (+5,39%), scivolone di Bper

Chiusura brillante per Popolare Sondrio in Piazza Affari, con un rialzo del 5,39% a 9,77 euro, tra scambi fiume per 15 milioni di pezzi, quasi 10 volte la media giornaliera mensile di 1,6 milioni. Il titolo è stato spinto dall'offerta pubblica di scambio di Bper (-7,57% a 6,37 euro) e si è portato su nuovi massimi al di sopra dei 9,52 calcolati da Bper nella vigilia in base al concambio di 1 azione di Sondrio ogni 1,45 azioni di Modena. Ai valori attuali di Borsa il prezzo di Bps risultante dallo scambio proposto da Bper sarebbe di 9,23 euro.



