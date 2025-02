Peste suina, recinzioni anticinghiali lungo A15 Parma-La Spezia

Nuove recinzioni e cancelli per contenere gli spostamenti dei cinghiali e contrastare la diffusione della peste suina africana: è la misura che sta implementando Salt, concessionaria della A15 Parma - La Spezia, a seguito della convenzione stipulata con il Commissario straordinario per la peste suina africana e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'intervento, avviato dalla concessionaria nelle scorse settimane, porterà entro la fine del 2025 all'installazione di circa 60 km di nuove recinzioni e di cancelli per chiudere tutti i 220 varchi mappati dalla concessionaria (aree sottostanti i ponti e sovrastanti le gallerie e i vari sottopassi) che possono rappresentare potenziali punti di transito da parte degli animali.

Per la realizzazione degli interventi, spiega una nota, si sta collaborando con enti pubblici e privati per ottenere le necessarie autorizzazioni per lavori anche su terreni non di proprietà.



