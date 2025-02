Marco Masini in tour con 'Ci vorrebbe ancora il mare'

Partirà il 5 luglio dal Palazzo Farnese di Piacenza il tour di Marco Masini 'Ci vorrebbe ancora il mare', a 35 anni dall'album di debutto "Marco Masini" - con "Ci vorrebbe il mare" e "Disperato" - e a trent'anni dall'album "Il Cielo della Vergine" con "Bella Stronza", il brano con cui tra una settimana l'artista toscano duetterà assieme a Fedez al festival di Sanremo. Alle tre date-evento già programmate nei palasport in ottobre (il 18 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 all'Unipol Forum di Milano, il 25 al Nelson Mandela Forum di Firenze) si aggiungono diciotto nuove date in tutta Italia da luglio, ultima tappa il 2 dicembre al teatro Augusteo di Napoli, passando in estate per Udine, Bard, Cervere, Porto Recanati, Barletta, Marina di Pietrasanta e Verona e dal 31 ottobre a Torino, Bologna, Padova, Brescia, Varese, Montecatini, Bari, Catania, Palermo e Napoli.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore porterà per la prima volta sul palcoscenico alcuni pezzi dall'ultimo progetto discografico "10 Amori" (Momy Records, Concerto/Bmg), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali. Nel 1990, con "Disperato", Masini vinse la 40/a edizione di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti, e l'album di debutto vendette 800mila copie. In questi 35 anni sono stati tanti i suoi brani di successo, come "Perché lo fai" (terzo posto a Sanremo '91), "Cenerentola Innamorata", "Vaffanculo", "T'innamorerai", "L'uomo volante" con cui vinse Sanremo nel 2004.



