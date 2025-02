La 'guerra dell'erbazzone', nuovo round al Consiglio di Stato

La 'guerra dell'erbazzone' non è conclusa. Sfoglia Torino Srl, titolare del marchio Righi, ha infatti impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio che aveva dato ragione ai produttori reggiani nella contesa sulla torta salata per ottenere il riconoscimento del marchio Igp Emilia-Romagna.

"Speravamo di evitare un'ulteriore battaglia giudiziaria. Con immenso stupore per l'ennesima volta torniamo in giudizio per replicare le giuste ragioni della difesa della produzione di erbazzone Ipg reggiano, il nostro obiettivo è, e rimane, la valorizzazione di un prodotto eccezionale della gastronomia storica reggiana, l'erbazzone", dice l'avvocato Giuseppe Pagliani, che difende i produttori.

"Siamo convinti più che mai delle giuste ragioni delle aziende che rappresentano l'associazione dei produttori locali di Erbazzone Igp e resisteremo in giudizio a Roma sicuri che il percorso intrapreso verso il definitivo riconoscimento europeo sia quello giusto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA